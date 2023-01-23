『Dozen Assorted Color Sitting Puppy Dog Stuffed Plush Animals by US Toy [並行輸【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 01時 58分に出品され03月12日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Dozen Assorted Color Sitting Puppy Dog Stuffed Plush Animals by US Toy [並行輸入品]
|ブランド名
|US Toy
|商品コメント
| ぬいぐるみ12個セット。
サイズ: 5インチ。
アソートカラー:ブラウン、ブラック、グレー。
座っている子犬デザイン
柔らかいフラシ天製。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0049392221297
商品コード
YS0000046036995154
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落札価格8246円
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終了
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