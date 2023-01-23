『Dozen Assorted Color Sitting Puppy Dog Stuffed Plush Animals by US Toy [並行輸【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 01時 58分に出品され03月12日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Dozen Assorted Color Sitting Puppy Dog Stuffed Plush Animals by US Toy [並行輸入品] ブランド名 US Toy 商品コメント ぬいぐるみ12個セット。

サイズ: 5インチ。

アソートカラー:ブラウン、ブラック、グレー。

座っている子犬デザイン

柔らかいフラシ天製。 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0049392221297

商品コード YS0000046036995154