『バービー レインボープリンセス FJC95【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 14時 24分に出品され03月15日 14時 24分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 バービー レインボープリンセス FJC95 ブランド名 マテル(MATTEL) 商品コメント 女の子の憧れのバービーがプリンセスに!

プリンセスにぴったりのラメ入りのドレス。

キュートな靴とティアラも!

レインボー柄のパステルカラーのドレスで、キラキラなプリンセス!

対象年齢・・・3才から

製品サイズ・・・W12D6H33cm

電池・・・不要

原産地・・・インドネシア

対象年齢 3才以上 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ドール・人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0887961533521

商品コード YS0000028539569009