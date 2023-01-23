『中編上靴・JIS規格品 ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 25.0cm [PRM220-25.0] PRM22025.0 販売単位：1 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 57分に出品され03月11日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 保護具 安全靴・作業靴 安全靴 靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦２本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。寸法(cm)：25.0色：ブラック足幅サイズ：EEE規格：JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫荷重(kN)：10±0.1US(アメリカ)規格サイズ：7UK(イギリス)規格サイズ：7EU(ヨーロッパ)規格サイズ：40JIS T 8101 C1/S/P1/F1中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被:牛クロム革（ソフ