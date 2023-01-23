『アイコム ネックアーム型セッドセット VS-2L/VS-2SJなどが必要 HS-95 ブラック 小型【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 12時 19分に出品され03月21日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,245円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイコム ネックアーム型セッドセット VS-2L/VS-2SJなどが必要 HS-95 ブラック 小型
【商品説明】
・カラー: ブラック
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・品名:ネックアーム型ヘッドセット
・型番:HS-95
・対応機種:IC-4100
【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格8245円
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