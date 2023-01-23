『SRS TOP FOIL LONG SINGLE FIN YELLOW 7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 05時 01分に出品され04月05日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SRS TOP FOIL LONG SINGLE FIN YELLOW 7
【商品説明】
・サイズ:5.5
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8239円
815 入札履歴
終了
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