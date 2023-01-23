『ダブルトレイン新幹線クロック SR-WC16001 BL(ブルー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 10分に出品され03月15日 18時 10分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
掛け時計、壁掛け時計
【商品名】
ダブルトレイン新幹線クロック SR-WC16001 BL(ブルー)
【商品説明】
・【機能】毎正時チャイム、音声デモ、車両回転デモ、音声ON/OFF切り替えスイッチ、音量調整、光センサー
・サイズ:Φ33×D9cm
・表示形式:3針表示クオーツムーブメント、電源:単3形乾電池×5本(テスト電池付属)
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8224円
410 入札履歴
終了
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