『タカラトミー ベイブレードバースト B-190 ベイブレード DBオールインワン対戦セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 54分に出品され03月09日 12時 54分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
モダン・無し ワンサイズ
・生産国:ベトナム
・電池は使用しません
・梱包サイズ:13×44×44cm
・すぐに対戦できるセット
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落札価格8217円
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終了
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