『メジャークラフト タチウオ ワインド ロッド スピニング 3代目 クロステージ 太刀魚ワインド CRX-802MW 8.0フィート 釣り竿【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 13分に出品され03月11日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メジャークラフト タチウオ ワインド ロッド スピニング 3代目 クロステージ 太刀魚ワインド CRX-802MW 8.0フィート 釣り竿



【商品説明】

・PEライン(号):0.6-1.5

・アクション:レギュラー ファースト

・ルアー荷重(g):7-21

・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング

・使用可能な釣種:タチウオ ワインド

・長さ(ft):80"



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 129.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。