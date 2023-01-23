『acrotri CROSBI 2way キャンバス トートバッグ ショルダーバッグ インナーバッグ付 (Black(ブラック)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 00時 27分に出品され03月03日 00時 27分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

acrotri CROSBI 2way キャンバス トートバッグ ショルダーバッグ インナーバッグ付 (Black(ブラック)



【商品説明】

・A4ファイルも入る容量なので、お出かけはもちろんのこと、通勤・通学にもおすすめです。ご自身用はもちろんのこと、プレゼント用としてもおすすめのアイテムです。

・Acrotri(アクロトライ）のキャンバストート CROSBI（クロスビー）、インナーバッグ付き2wayバッグです。しっかりしたキャンバス地と質感の異なるPUレザーで、印象的なデザインを目指しながらも細部を補強しています。2017年春の発表直後より、大変ご好評いただいております。

・サイズ：ヨコ約32cm(上部約44cm) タテ約32.5cm マチ約12cm 持ち手：約38cm ショルダーベルト：約58cm～約105cm 重量：約760g 素



【サイズ】

高さ : 5.83 cm

横幅 : 37.34 cm

奥行 : 39.36 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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(Black(ブラック)