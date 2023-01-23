『PLAY WOOD プレイウッド キーボードマレット 菅原淳 モデル M-3012【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 06分に出品され03月09日 02時 06分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マレット、ビーター
【商品名】
PLAY WOOD プレイウッド キーボードマレット 菅原淳 モデル M-3012
【商品説明】
・M
・グリップテープ巻
・テーパー付メイプル柄
・寸法:直径29×長さ420mm
・灰毛糸巻
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8194円
926 入札履歴
終了
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