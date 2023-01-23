『PLAY WOOD プレイウッド キーボードマレット 菅原淳 モデル M-3012【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 06分に出品され03月09日 02時 06分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マレット、ビーター

【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド キーボードマレット 菅原淳 モデル M-3012



【商品説明】

・M

・グリップテープ巻

・テーパー付メイプル柄

・寸法:直径29×長さ420mm

・灰毛糸巻



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。