『Litumeオールシーズン対応 寝袋インナーシュラフ 8°Cまでに向上 静電気防止ベロアフリースとサーモライトのインナーシュラフ 12°Cま【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 03時 43分に出品され04月16日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Litumeオールシーズン対応 寝袋インナーシュラフ 8Cまでに向上 静電気防止ベロアフリースとサーモライトのインナーシュラフ 12Cま



【商品説明】

・旅行者のために作り上げられる：このマミー型寝袋は、手荷物を軽くようにしたい旅行者、ハイカーとキャンパーに最適です。重量はわずか420g 、簡単に折り畳んでスタッフバッグに入れれば、スペースを節約し、全てのアウトドアアドベンチャーに持ち運びやすいです

・暖かくて快適に過ごす：このマイクロフリースベロア寝袋インナーシュラフは、ちょうどいい暖かさを提供し、屋外と室内でも快適に過ごせるよう設計されております。引き紐フードが保温性を向上し、フットボックスのデザインにより足を動き回るスペースが広がります

・様々な場面で活躍する：折りたたみ可能なデザインと軽量性を持つベロア寝袋インナーシュラフが持ち運びやすい



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。