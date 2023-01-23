『ペットベッド 洗える ペット用品 PET BED【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 43分に出品され03月12日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペットベッド PET BED
サイズ(cm）
幅41×奥行40×高さ53.5cm
材 質
天然木化粧繊維板(アッシュ) 天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装
仕 様
カバーリング(手洗い可能)
組立式
生産国：中国
送料
《送料無料》
北海道、沖縄、離島は追加料金がかかります。
お気軽にお問い合わせ下さい。
備考
※メーカー直送の為、注文後キャンセル、注文内容変更不可
商品の仕様やお届け先により追加料金が発生する場合は、当店からのメールにて必ず金額のご確認をお願いいたします。
家具インテリアショップ イーグル 店
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落札価格8190円
12 入札履歴
終了
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