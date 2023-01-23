『ペットベッド 洗える ペット用品 PET BED【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 43分に出品され03月12日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペットベッド PET BED



サイズ(cm）

幅41×奥行40×高さ53.5cm



材 質

天然木化粧繊維板(アッシュ) 天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装



仕 様

カバーリング(手洗い可能)

組立式

生産国：中国



送料

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備考

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