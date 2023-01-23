バッグ ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 2WAYバッグ 本革 牛革 バスケット コンパクト【2025年の人気アイテム】

商品情報

本革 2wayバッグ バスケット ハンドバッグ ショルダーバッグ コンパクトバッグ



小さく見えてたっぷり収納。

小さ過ぎず大きすぎない、ミドルサイズでお財布やポーチ、マイボトルまでしっかり収納できる絶妙サイズが嬉しい。

優れた収納力と実用性、上品で個性的な2wayバッグです。



サイズ（ｃｍ）

・約H20×W15×D22



素材

・牛革



付属品

・ポーチ、ショルダーストラップ×2（ロング、ショート）



注意点

・ブラウザの関係や、室内のライトによる撮影、屋外の自然光による撮影では色の見え方が異なります。

・生産過程におきまして、多少の汚れ、縫製不良がある場合もございます。

・当ページにてご案内事項につきましては初期不良等の対象外となります。

今一度、ご確認頂きましてご購入をお願いいたします。