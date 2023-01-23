『バッグ ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 2WAYバッグ 本革 牛革 バスケット コンパクト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 46分に出品され03月24日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本革 2wayバッグ バスケット ハンドバッグ ショルダーバッグ コンパクトバッグ
小さく見えてたっぷり収納。
小さ過ぎず大きすぎない、ミドルサイズでお財布やポーチ、マイボトルまでしっかり収納できる絶妙サイズが嬉しい。
優れた収納力と実用性、上品で個性的な2wayバッグです。
サイズ（ｃｍ）
・約H20×W15×D22
素材
・牛革
付属品
・ポーチ、ショルダーストラップ×2（ロング、ショート）
注意点
・ブラウザの関係や、室内のライトによる撮影、屋外の自然光による撮影では色の見え方が異なります。
・生産過程におきまして、多少の汚れ、縫製不良がある場合もございます。
・当ページにてご案内事項につきましては初期不良等の対象外となります。
今一度、ご確認頂きましてご購入をお願いいたします。
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落札価格8190円
232 入札履歴
終了
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