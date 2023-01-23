『マイクロエース A2281 国鉄キハ42600形 溶接車体 旧塗装 2両【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 11時 24分に出品され04月02日 11時 24分に終了予定です。即決価格は8,185円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【取寄品 出荷：約7−11日 土日祝除く】
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落札価格8185円
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