『マイクロエース A2281 国鉄キハ42600形 溶接車体 旧塗装 2両【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 11時 24分に出品され04月02日 11時 24分に終了予定です。即決価格は8,185円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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