『HappyDays ペット用 スリングバッグ ブラック （ペット用品）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 18時 43分に出品され03月04日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 HappyDays ペット用 スリングバッグ ブラック （ペット用品） 【ジャンル・特徴】 抱っこが出来るスリングタイプのキャリーバッグ