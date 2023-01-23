『予約 サルチャ 12ポンド 5.4kg アナメイト グレインフリードッグフード ANNAMAET 穀物不使用 予約5%OFF【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 54分に出品され04月01日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ー健康と美味いの為に食材を豊富に使用ー

＝穀物不使用のドッグフード＝

品名：サルチャ

ブランド：アナメイト

シリーズ：グレインフリー

適応：全年齢適応ドッグフード

メイン食材：低灰分チキン

複合蛋白：ダック・天然サーモン

内容量：12ポンド(5.4kg)

原産国：米国

栄養構成：健全な成長と健康維持



特にこんな子にお奨め！

仔犬〜成犬

成長期の体作り

成犬の健康維持

運動量が多い

食が細い



取扱サイズ

5ポンド（2.27kg）12ポンド(5.4kg)



詳細は下記の商品情報をご覧下さい。