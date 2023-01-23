『予約 サルチャ 12ポンド 5.4kg アナメイト グレインフリードッグフード ANNAMAET 穀物不使用 予約5%OFF【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 54分に出品され04月01日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご予約商品です。
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ー健康と美味いの為に食材を豊富に使用ー
＝穀物不使用のドッグフード＝
品名：サルチャ
ブランド：アナメイト
シリーズ：グレインフリー
適応：全年齢適応ドッグフード
メイン食材：低灰分チキン
複合蛋白：ダック・天然サーモン
内容量：12ポンド(5.4kg)
原産国：米国
栄養構成：健全な成長と健康維持
特にこんな子にお奨め！
仔犬〜成犬
成長期の体作り
成犬の健康維持
運動量が多い
食が細い
取扱サイズ
5ポンド（2.27kg）12ポンド(5.4kg)
詳細は下記の商品情報をご覧下さい。
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¥ 8165
落札価格8170円
618 入札履歴
終了
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