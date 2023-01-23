『キャプテンスタッグ 杢調ボストンキャリー 61L 30 cm 1253 BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 02時 08分に出品され04月17日 02時 08分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ 杢調ボストンキャリー 61L 30 cm 1253 BK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 22.80 cm

横幅 : 35.39 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 3.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ キャプテンスタッグ

杢調ボストンキャリー

61L

30

cm

1253

BK