『ホリスティックレセピー 成犬用 ラム＆ライス 小粒 6.4kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 43分に出品され03月16日 15時 43分に終了予定です。即決価格は8,159円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホリスティックレセピー 成犬用 ラム＆ライス 小粒 6.4kg
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.30 cm
横幅 : 35.50 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 6.97 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8159円
74 入札履歴
終了
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