『ビラボン DBAH PRO ボードショーツ メンズ BB011527 CMM 30【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 14時 28分に出品され04月24日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビラボン DBAH PRO ボードショーツ メンズ BB011527 CMM 30



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 28.50 cm

奥行 : 36.40 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。