『NEMO (ニーモ) スイッチバック ボリエール レギュラー NM-SWB-R-BR【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 02時 41分に出品され03月24日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NEMO (ニーモ) スイッチバック ボリエール レギュラー NM-SWB-R-BR



【商品説明】

・R値(ASTM) : 2.0

・クローズドセルフォーム、メタライズドフィルム



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 52.80 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。