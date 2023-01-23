『NEMO (ニーモ) スイッチバック ボリエール レギュラー NM-SWB-R-BR【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 02時 41分に出品され03月24日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NEMO (ニーモ) スイッチバック ボリエール レギュラー NM-SWB-R-BR
【商品説明】
・R値(ASTM) : 2.0
・クローズドセルフォーム、メタライズドフィルム
【サイズ】
高さ : 13.40 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 52.80 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8151円
902 入札履歴
終了
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