『pecolo(ペコロ) Food Stand(L)/(Ltall) 専用 ボウル単品 浅型陶器 Lサイズ/L Tallサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 06時 23分に出品され04月11日 06時 23分に終了予定です。即決価格は8,146円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
pecolo(ペコロ) Food Stand(L)/(Ltall) 専用 ボウル単品 浅型陶器 Lサイズ/L Tallサイズ
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :180×180×6cm
・本体重量:0.5kg
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8146円
252 入札履歴
終了
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