『ウィール タイヤ スケボー TGM Skateboards Wheels Skateboard Wheels with ABEC 7 Bearings and Spacers【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 11時 17分に出品され04月06日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウィール タイヤ スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 TGM Skateboards Wheels Skateboard Wheels with ABEC 7 Bearings and Spacers (Blue， 54mm)

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型番：TGM Skateboards Wheels

海外サイズ：54mm

関連：ウィール，タイヤ，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入