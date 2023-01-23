『レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 大容量 2WAY 旅行 底鋲 黒 キャメル ダークブラウン ネイビー 548 25L ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 07時 03分に出品され05月01日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 大容量 2WAY 旅行 底鋲 黒 キャメル ダークブラウン ネイビー 548 25L ブラック
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長127cm)
・ストラップの種類: 取り外し可能
・タテ27.5cmxヨコ50cmxマチ20cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・持ち手の全長:49cm
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・重量:1050g
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 35.10 cm
奥行 : 55.79 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
エスエスケイ リュック バックパック エンジ×ゴールド
¥ 8138
アウトドアプロダクツ デイパック 62604 ブラック
¥ 8138
GERRY デイパック ブラック GE-8011BK
¥ 8138
ヘリーハンセン リュック フィヨルドランド28 ユニセックス レインカバー付 防水 通勤 通学 SS23 ブラック
¥ 8138
ルガーノ ビジネスバッグ トートリュック リズ B4収納 撥水素材 3WAY メンズ チョコ
¥ 8137
ボストンバッグ 旅行用 バッグ ダッフルバッグ キャンバス ショルダーバッグ pu革 2WAY 肩掛け 大容量 男女兼用 (
¥ 8137
krison a4 バッグ 革 メンズ 斜めがけバッグ 通勤 斜めがけ 大容量 ショルダーバッグ 牛革 ビジネスバッグ メンズ ビジネストー
¥ 8137
[デサント] トートリュック リュックサック トートバック 25L 2WAY PCポケット 通勤 通学 BK
¥ 8137
G.E.O.LANDショルダーバッグ メンズ 黒 ブラック
¥ 8137
パーソンズ リュック R-SN01 メンズ ブラック
¥ 8137
マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0
¥ 8137
ノ 鞣しレザー ワンショルダーバッグ メンズ 本革 ボディバッグ iPad対応 お出かけ USBポート付き 斜め掛けバッグ カジュアル鞄
¥ 8137
イーエルエー トートバッグ ELA13053 ブラック
¥ 8136
2022 NEW Mark Ryden ビジネスリュック 大容量 180°開口 りゅっくさっくUSB充電ポートシューズコンパートメント17.
¥ 8136
エフスタイル リュックサック ワッペン付 防水布仕様 アサルト3DAYリュックサック マルチ F-SD010497-004
¥ 8135
コスパ ブラック・ラグーン ラグーン商会 ファンクショナル トートバッグ BLACK 縦36cm 横30cm マチ17.5cm
¥ 8135
コールマン シールド30 マーブル
¥ 8135
ビジネスバッグ メンズ ブリーフケース ショルダーバッグ 大容量 3way トートバッグ 出張 通勤 かばん カバン A4 プレゼント ギフト
¥ 8135
落札価格8138円
521 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！