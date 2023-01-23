『レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 大容量 2WAY 旅行 底鋲 黒 キャメル ダークブラウン ネイビー 548 25L ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 07時 03分に出品され05月01日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 大容量 2WAY 旅行 底鋲 黒 キャメル ダークブラウン ネイビー 548 25L ブラック



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長127cm)

・ストラップの種類: 取り外し可能

・タテ27.5cmxヨコ50cmxマチ20cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・持ち手の全長:49cm

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・重量:1050g



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 35.10 cm

奥行 : 55.79 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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