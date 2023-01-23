『Joie(ジョイー) バウンサー ドリーマー メロディ&振動機能付き インザレイン 1か月~ 03914【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 16時 31分に出品され04月16日 16時 31分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Joie(ジョイー) バウンサー ドリーマー メロディ&振動機能付き インザレイン 1か月~ 03914



【商品説明】

・[商品サイズ] W45×D80×H45cm

・[対象] 1ヶ月 ~

・商品モデル番号: 03914

・素材:本体:SPCC シート、インナークッション、トイ:ポリエステル トイバー、フットレスト:PP



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 44.60 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 4.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。