『カンサイ ヤマモト 3WAYビジネスバッグ 05-21 ブリーフケース ショルダーバッグ リュック バックパック クロ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 18分に出品され03月19日 20時 18分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンサイ ヤマモト 3WAYビジネスバッグ 05-21 ブリーフケース ショルダーバッグ リュック バックパック クロ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ41cmxマチ10cm
・ポケットの数:11(外側2/内側9)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエスエル
・重量:1020g
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 38.80 cm
奥行 : 47.80 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8133円
98 入札履歴
終了
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