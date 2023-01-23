『DC 黒 ジャケット スタジャン Ｍサイズ 新品 未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 22時 12分に出品され04月09日 22時 12分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DC 黒 ジャケット スタジャン

Ｍサイズ 新品 未使用品です。

定価 16,500円



☺︎お値下げ交渉 受け付けます‼️



札幌のＤＣ 正規店にて購入 商品です。



値段のタグにはＸLサイズと書いてますが

実際はＭサイズだったので未着用のまま出品します。

(´；Д；`)

こちらのアウターに合わせて購入した

ニット帽も別出品してます。

一緒に購入の場合 1000円にお値下げしますのでコメントお願いします。



単品の場合は、そのまま購入OKです☺︎



【スタイリッシュなデザイン】

DCのロゴが刺繍されたシンプルでありながらスタイリッシュなデザイン。カジュアルなコーディネートに最適です。



【高品質な素材】

ナイロン製で、耐久性があり、軽量で動きやすい。日常使いに適したアイテムです。



【快適な着心地】

ボタン留め式で、着脱が簡単。リブ編みの袖口と裾がフィット感を提供し、寒い季節にも対応します。



両サイド ポケット

内ポケット 1つあります。



- ブランド: DC

- 色: 黒

- 素材: ナイロン ポリエステル

- デザイン: ボタン留め式

- ロゴ: DCロゴ刺繍

- ボタンデザイン: 星型ボタン

-プライス：16,500円（税込）



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···ナイロン



ジャンバー

ジャンパー



畳シワあります



DC ニット帽 DBE226805

黒 F （フリーサイズ）新品 未使用 ビーニー 帽子

別出品中です。



スケーター

スノーボード

雪山 雪

北海道

ウインター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ディーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DC

黒

ジャケット

スタジャン

Ｍサイズ

新品

未使用