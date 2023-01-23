『【2023新型】BWJBSW デジタルフォトフレーム 10インチ Wifi 16GB タッチスクリーン 写真/動画再生 遠隔転送 リアルタイムに共有 SDカード/USBメモリ対応 設置簡【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 17時 35分に出品され03月10日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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