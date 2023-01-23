『GEX AQUA FILTER ベストロカ コケを抑える スリムマット 2個入り×24個セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 01分に出品され03月06日 08時 01分に終了予定です。即決価格は8,132円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 9008114049008

・・PatternName:セット

・あらゆる種類のコケに対応!

・パッケージ重量: 1.32 kg

・素材: フレーム:PP(グリーン) 不織布:ポリエステル 内容物:ゼオライト、セルロース、有機窒素化合物