『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人気 インテ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 20時 16分に出品され03月15日 20時 16分に終了予定です。即決価格は8,115円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

【サイズ】54*33*124.5cm、12.6kg

【爪とぎポール】クズが出にくく、スッキリしています！思い存分バリバリできます！

【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！圧迫感もなく、いつでも猫ちゃんと遊べます。

【吊りおもちゃ付き】スペア分のポンポンも付属しております！

【高いベッド】猫ちゃんは高い場所がお気に入り！高い場所から外の景色を眺めたりするのもストレス発散につながります。



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：PETEPELA

商品名：PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人気 インテリア - 高さ124.5cm ベージュ

製造元：PETEPELA

商品番号：PL-AMT0075BG

色：ベージュ



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