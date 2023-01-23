『金彩 1000ピース 見返り美人 1000-71【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 32分に出品され03月12日 06時 32分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピース 金彩 見返り美人 1000-71



【商品説明】

・本体サイズ:50×75cm(10)

・電池:不要



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。