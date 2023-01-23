『ゴルフウェア デサント ゴルフ ゴルフ 半袖シャツ スリーブレス 吸汗 速乾 UVケア UPF50+ DGWTJA20 レディース PK00(ピンク) L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 01分に出品され03月23日 01時 01分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ゴルフ ゴルフ 半袖シャツ スリーブレス 吸汗 速乾 UVケア UPF50+ DGWTJA20 レディース PK00(ピンク) L



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:19cm 身幅:44cm 着丈:64cm

・SIZE:M ゆき丈:18cm 身幅:42.5cm 着丈:62cm

・SIZE:S ゆき丈:17cm 身幅:40.5cm 着丈:59.5cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 0.10 cm

横幅 : 0.10 cm

奥行 : 0.10 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。