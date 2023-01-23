『K18イエローゴールド丸玉ピアス 6mm 1ペア 両耳販売 ボールピアス イエローゴールド 18金 K18 ニッケルフリー yokomo【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 16分に出品され03月18日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
K18イエローゴールド丸玉ピアス 6mm 1ペア 両耳販売 ボールピアス イエローゴールド 18金 K18 ニッケルフリー yokomo
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8096円
529 入札履歴
終了
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