『ドクターズダイエット (Drs DIET) ドクターズケア 犬用 アミノプロテクトケア えんどう豆 3kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 12時 30分に出品され03月22日 12時 30分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドクターズダイエット (Drs DIET) ドクターズケア 犬用 アミノプロテクトケア えんどう豆 3kg

【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 43.70 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。