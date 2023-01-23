『ドクターズダイエット (Drs DIET) ドクターズケア 犬用 アミノプロテクトケア えんどう豆 3kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 12時 30分に出品され03月22日 12時 30分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドクターズダイエット (Drs DIET) ドクターズケア 犬用 アミノプロテクトケア えんどう豆 3kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 43.70 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8085
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落札価格8086円
501 入札履歴
終了
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