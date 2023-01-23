『SWANS スワンズ SWANS サングラス PW−0168 PW0168 BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 16時 45分に出品され04月02日 16時 45分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SWANS スワンズ SWANS サングラス PW−0168 PW0168 BK 「Day Off＝休日」をテーマにデザインされたSWANSの新しいライフスタイルサングラス「DF−Pathway（ディーエフ−パスウェイ）」。
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落札価格8085円
155 入札履歴
終了
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