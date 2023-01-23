『印伝 かぐわ 印傳屋 8408 レディース 化粧ポーチ 薔薇柄 コスメポーチ バラ 山梨 和物屋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 04時 01分に出品され03月11日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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印傳屋・印伝の品番8408かぐわの化粧ポーチです。宅配便送料無料でお届け致します。
伝統的工芸品です。
甲州印伝は経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定されており、鹿革に漆付けする独自の技法で、すべて職人による手作りです。
サイズは10.0cm×17.0cm×4.5cm。
宅配便送料無料です。
使いやすい化粧ポーチ
口が大きく開き、出し入れし易く、マチがあるので、たっぷり入る形です。
ファスナーを開くと、内側にポケットが１つ。
カード等が収納出来る大きさです。
シェリル マリー CHERYL MARIE 小物ケース （シルバー）
¥ 8085
印伝ポーチ 印傳屋上原勇七 INDEN-YA No.4407ポーチ 162花格子 黒地ピンク漆
¥ 8085
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¥ 8085
印伝 印傳屋 ポーチ 4407 レディース 女性用 化粧小物 小物入れ インナーバッグ パスポートケース 通帳ケース 本革 日本製 送料無料 和物屋
¥ 8085
サンウエイ(Sanway) アルミポンチョ ポーチ入り ST-38 120×100cm
¥ 8085
GLT2-110H
¥ 8084
アルティザン＆アーティスト ミニマムサイズのスロープシェイプ・ポーチ Valiant Rouge（ヴァリアント・ルージュ） 9WP-LI11
¥ 8081
スリップオン ラウンドポーチ S ノワール 革 ピンク NSL-3601
¥ 8068
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¥ 8068
BAHCO 工具ポーチ 4750-UP-1
¥ 8065
BAHCO 工具ポーチ 4750-UP-1
¥ 8065
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¥ 8065
茶谷産業 日本製 Wooden Case 木製ジュエルケース(アクセサリーケース) 3ツ引 017-806 ブラウン
¥ 8063
TORY BURCH トリーバーチ ポーチ 75370 001 おしゃれ ブランド
¥ 8050
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¥ 8050
サンリオ(SANRIO) シナモロール バニティポーチ(きらめきビジュー) 673862
¥ 8047
アルティザン＆アーティスト スマートなティッシュケース付きサブポーチ Valiant Rouge（ヴァリアント・ルージュ） 9WP-LI11
¥ 8037
トリーバーチ TORY BURCH 化粧 ポーチ BRIGITTE COSMETIC CASE マルチカラー 34692-960
¥ 8036
落札価格8085円
595 入札履歴
終了
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