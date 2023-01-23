印伝 かぐわ 印傳屋 8408 レディース 化粧ポーチ 薔薇柄 コスメポーチ バラ 山梨 和物屋【2025年度カレンダ】

商品情報

印伝 かぐわ 印傳屋 8408 レディース 本革 おしゃれ 化粧ポーチ 薔薇柄 コスメポーチ 小物入れ バラ 山梨 和物屋 和風 甲州印伝 送料無料 日本製 ギフト かわいい レザー 小物入れ クリスマス 黒 ピンク



印傳屋・印伝の品番8408かぐわの化粧ポーチです。宅配便送料無料でお届け致します。



伝統的工芸品です。

甲州印伝は経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定されており、鹿革に漆付けする独自の技法で、すべて職人による手作りです。



サイズは10.0cm×17.0cm×4.5cm。

宅配便送料無料です。



使いやすい化粧ポーチ

口が大きく開き、出し入れし易く、マチがあるので、たっぷり入る形です。

ファスナーを開くと、内側にポケットが１つ。

カード等が収納出来る大きさです。