『セール 30%OFF ANGELO GARBASUS アンジェロ ガルバス ベルト メンズ 2022秋冬 刺繍 調整可能 牛革 ロゴ 25-9101-03【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 41分に出品され03月04日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：ANGELO GARBASUS アンジェロ ガルバス

素材：

【表】牛革

【裏】人工皮革

生産国：日本製

輸入・発売元：(株)アンジェロ・ジャパン

カラー：ホワイト(01) ブラック(05)

サイズ：48(105)





以下、予めご了承くださいませ

※素材の特性、縫製により、同商品でも寸法に2〜3cmの誤差が生じる場合がございます。

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カテゴリ ファッション

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