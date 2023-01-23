『TOPKAPI / トプカピ 【BREATH TOPKAPI】 SEASON FABRIC シーズン ファブリック リネン A4 トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 31分に出品され03月03日 08時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
この商品はセール価格です
16，500円 → 11，550円(30%off)
【カテゴリ】レディース > バッグ > トートバッグ
【カラー】ブラック/ホワイト
【サイズ】F
【実寸(cm)】
高さ 幅(上/底) マチ 持ち手 重量(g)
F 26 45/32 15 37 430
【素材】麻 アクリル 牛革
【製造国】-
【基本情報】503088100722，トプカピ
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落札価格8085円
94 入札履歴
終了
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