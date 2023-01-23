『TOPKAPI / トプカピ 【BREATH TOPKAPI】 SEASON FABRIC シーズン ファブリック リネン A4 トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 31分に出品され03月03日 08時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品はセール価格です

16，500円 → 11，550円(30%off)



【カテゴリ】レディース > バッグ > トートバッグ

【カラー】ブラック/ホワイト

【サイズ】F

【実寸(cm)】

高さ 幅(上/底) マチ 持ち手 重量(g)

F 26 45/32 15 37 430

【素材】麻 アクリル 牛革

【製造国】-

【基本情報】503088100722，トプカピ

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ TOPKAPI

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トプカピ

【BREATH

TOPKAPI】

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FABRIC

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トートバッグ