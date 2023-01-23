『【アディダス オリジナルス】ダウン キルト パファージャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 20時 52分に出品され05月06日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：505091555

ブランド：アディダス オリジナルス/adidas Originals

商品名：ダウン キルト パファージャケット

カテゴリ：ウェア>アウター>その他のジャケット

素材：本体表側:ナイロン100% フード充填物:ポリエステル100% 本体裏側:ポリエステル100% 本体充填物:ダウン80% フェザー20%

カラー：ベージュ

原産国：インドネシア

カテゴリ ファッション

レディースファッション

コート、アウター タグ 【アディダス

オリジナルス】ダウン

キルト

パファージャケット