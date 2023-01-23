『DVD/細野晴臣/Hosono Haruomi 50th 〜Music， Comedy and Movie〜 (完全生産限定版)【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 10時 20分に出品され03月09日 10時 20分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 細野晴臣 (ホソノハルオミ ほそのはるおみ)

2021年2月10日 発売





DVD:1

1.銀河鉄道の夜 エンド・テーマ

2.Honey Moon

3.The Song Is Ended

4.薔薇と野獣

5.住所不定無職低収入

6.Choo Choo ガタゴト・アメリカ編

7.Angel On My Shoulder

8.Pistol Packin Mama

9.Rei Medley、my mama、BLACK BANANA

10.Unsung Song

11.Aayurveda

12.Aint Nobody Here But Us Chickens

13.Body Snatchers

14.Sports Men

15.The House Of Blue Lights

16.北京ダック

17.Pom Pom 蒸気

DVD:2

1.オープニング

2.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」1

3.恋は桃色

4.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」2

5.コント「バリスタ修行」

6.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」3

7.Honey Moon

8.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」4

9.ガールズコント「やっぱりホソノってよくない?」

10.はいからはくち

11.「ものまね