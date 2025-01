DVD/細野晴臣/Hosono Haruomi 50th 〜Music， Comedy and Movie〜 (完全生産限定版)【お歳暮】

商品情報

細野晴臣 (ホソノハルオミ ほそのはるおみ)

2021年2月10日 発売





DVD:1

1.銀河鉄道の夜 エンド・テーマ

2.Honey Moon

3.The Song Is Ended

4.薔薇と野獣

5.住所不定無職低収入

6.Choo Choo ガタゴト・アメリカ編

7.Angel On My Shoulder

8.Pistol Packin Mama

9.Rei Medley、my mama、BLACK BANANA

10.Unsung Song

11.Aayurveda

12.Aint Nobody Here But Us Chickens

13.Body Snatchers

14.Sports Men

15.The House Of Blue Lights

16.北京ダック

17.Pom Pom 蒸気

DVD:2

1.オープニング

2.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」1

3.恋は桃色

4.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」2

5.コント「バリスタ修行」

6.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」3

7.Honey Moon

8.イエローマジック劇場「細野ハウスの人々」4

9.ガールズコント「やっぱりホソノってよくない?」

10.はいからはくち

11.「ものまね