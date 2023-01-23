『Bosch Professional(ボッシュ) 3.6Vコードレスドライバー (ドライバービット32本・延長ビットホルダー・キャリングケー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 14分に出品され03月26日 02時 14分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bosch Professional(ボッシュ) 3.6Vコードレスドライバー (ドライバービット32本・延長ビットホルダー・キャリングケー
【商品説明】
・【コンパクト】狭い場所でも使いやすいコンパクトなデザイン。足場の悪い高所でも安定した作業が可能
・【トルク調整機能】メカニカルクラッチで正確なトルク調整が可能: 5段階+1段階(ハイパワーモード)
・【作業に合わせた2つの起動方法】本体を押し付けて起動させるプッシュ&ゴー、もしくはメインスイッチによる起動が可能
・【標準付属品】本体、Micro-USB充電コード1本、キャリングケース1個、ビット32本（フィリップスPH1 PH2 各３本、ポジドライブPZ1 PZ2 各３本、マイナスSL3 SL4 各２本、スクエアSQ0 SQ1 SQ2 各２本 、六角HEX3 HEX4 各２本、トルクスT10 T1
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 26.50 cm
奥行 : 27.10 cm
重量 : 890.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8084円
923 入札履歴
終了
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