Bosch Professional(ボッシュ) 3.6Vコードレスドライバー (ドライバービット32本・延長ビットホルダー・キャリングケー【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

Bosch Professional(ボッシュ) 3.6Vコードレスドライバー (ドライバービット32本・延長ビットホルダー・キャリングケー



【商品説明】

・【コンパクト】狭い場所でも使いやすいコンパクトなデザイン。足場の悪い高所でも安定した作業が可能

・【トルク調整機能】メカニカルクラッチで正確なトルク調整が可能: 5段階+1段階(ハイパワーモード)

・【作業に合わせた2つの起動方法】本体を押し付けて起動させるプッシュ&ゴー、もしくはメインスイッチによる起動が可能

・【標準付属品】本体、Micro-USB充電コード1本、キャリングケース1個、ビット32本（フィリップスPH1 PH2 各３本、ポジドライブPZ1 PZ2 各３本、マイナスSL3 SL4 各２本、スクエアSQ0 SQ1 SQ2 各２本 、六角HEX3 HEX4 各２本、トルクスT10 T1



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 27.10 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。