『ottostyle.jp 北欧家具の代名詞 プライウッドダイニングチェア チェリー デザイナーズ アルネ・ヤコブセンデザイン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 28分に出品され03月26日 07時 28分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ottostyle.jp 北欧家具の代名詞 プライウッドダイニングチェア チェリー デザイナーズ アルネ・ヤコブセンデザイン
【商品説明】
・サイズ (約)W45cm×D50cm×H79.5cm 座面サイズ (約)H46cm×D41cm
・付属品：組立説明書・工具 組立時間(目安):約10分
・座面高さ (約)43cm 重量 (約)3.8kg
・材質：座面/天然木形成合板 脚部/スチールパイプ（クロームメッキ）・ナイロン樹脂・他
・耐荷重：90Kg未満
【サイズ】
高さ : 40.00 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 3.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8079円
637 入札履歴
終了
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