『TRUSCO(トラスコ) LANケーブル カテゴリ6 100m 黄 TUTP-CAT6-100Y【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 03時 45分に出品され04月03日 03時 45分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TRUSCO(トラスコ) LANケーブル カテゴリ6 100m 黄 TUTP-CAT6-100Y
【商品説明】
・ボックス包装伝送帯域：250MHz適合イーサネット：10BASE-T， 100BASE-TX， 1000BASE-T， 1000BASE-TX
・導体 : 軟銅線 24AWG 被覆 : PVC シース : PVC
・導体：軟銅線 24AWG単線:8芯 コネクタ:無
・種類：CAT 6色：イエロー全長(m)：100
・芯数：8カテゴリ：6使用温度範囲()：鋪設時（0~60）運用時（-20~60）
CMR-X09RFG57J9
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 3.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8078円
215 入札履歴
終了
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