輸入盤 TEMPLE OF THE DOG / TEMPLE OF THE DOG （25TH ANNIVERSARY REISSUE）（SUPER DLX） [2CD＋DVD＋BLU-RAY AUDIO]【新年の贈り物】

種別:2CD+DVD+BLU-RAY AUDIO 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2016/09/30 登録日:2016/09/08 テンプル・オブ・ザ・ドッグ テンプル・オブ・ザ・ドッグ(25THアニバーサリー・リイシュー)(スーパー・デラックス盤) 内容:[Disc 1 : Original Album - 25th Anniversary Mix]1. Say Hello 2 Heaven2. Reach Down3. Hunger Strike4. Pushin Forward Back5. Call Me A Dog6. Times Of Trouble7. Wooden Jesus8. Your Savior9. Four Walled World10. All Night Thing11. Say Hello 2 Heaven12. Wooden Jesus13. All Night Thing[Disc 2]1. Say Hello 2 Heaven (Demos/Previously Unreleased except)2. Reach Down (Demos)3. Call Me A Dog (Demos)4. Times Of Trouble (Demos)5. Angel Of Fire (Demos)6. Black Cat (Demos)7. Times Of Trouble (Instrumental)(Demos/Previously Unreleased except)8. Say Hello 2 Heaven (Outtakes)9. Reach Down (Outtakes)10. Pushin Forward Back (Outtakes)11. Wooden Jesus (Outtakes)12. All Night Thing (Outtakes)[DVD]LIVE AT THE OFF RAMP CAFE