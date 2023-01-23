『Vステップ07 / ブラック 30.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988148 介護福祉用具【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 08時 25分に出品され03月26日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【病院専用商品】商品名 Vステップ07 / ブラック 30.0cm 歩行関連 シューズ 両用 JAN 4546740988148 メーカー品番 W2176 メーカー名 ムーンスター 商品仕様 サイズ／22.0〜30.0cm（1.0cmきざみ）、ワイズ：3E（中敷き外すと5E）重さ／約300g（片足26.0cm）材質／表：人工皮革、底材：PU生産国／日本屋外＆室内用
Vステップ07 / ブラック 29.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988131 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 28.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988117 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 28.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988117 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 27.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988100 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 27.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988100 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 26.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988094 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 26.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988094 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 25.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988087 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 25.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988087 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 24.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988070 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 24.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988070 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 23.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988063 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 23.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988063 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 22.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988056 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / ブラック 22.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988056 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / レッド 30.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988230 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / レッド 30.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988230 介護福祉用具
¥ 8070
Vステップ07 / レッド 29.0cm ムーンスター 取寄品 JAN 4546740988223 介護福祉用具
¥ 8070
落札価格8070円
138 入札履歴
終了
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