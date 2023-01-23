『ロキシー バックパック リュック COMING レディース YEL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 24分に出品され03月08日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロキシー バックパック リュック COMING レディース YEL



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・メイン素材: 100% ポリエステル

・留め具の種類: ジップ

・表地: ポリエステル

・ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 40.79 cm

奥行 : 54.39 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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