『ロキシー バックパック リュック COMING レディース YEL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 24分に出品され03月08日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロキシー バックパック リュック COMING レディース YEL
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ジップ
・表地: ポリエステル
・ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 40.79 cm
奥行 : 54.39 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8069円
484 入札履歴
終了
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