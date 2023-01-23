『OneOdio A10 ワイヤレスヘッドホン アクティブノイズキャンセリング Bluetooth ヘッドフォン オーバーイヤー マイク付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 06時 16分に出品され03月09日 06時 16分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OneOdio A10 ワイヤレスヘッドホン アクティブノイズキャンセリング Bluetooth ヘッドフォン オーバーイヤー マイク付き
【商品説明】
・62時間再生・急速充電：このへっどほんなら、どんなお出かけにも最適。ブルートゥース ヘッドホンはフル充電で、ノイズキャンセリングモードのみで62時間使用が可能、通常時は最大50時間の音楽再生、音楽再生+ANCモードで最大40時間再生が可能です（50%の音量）。また、ワイヤレス ヘッドホンは急速充電に対応しており、急いでいるときは、わずか15分の充電で4時間の連続再生が可能です。
・デュアルノイズキャンセリング搭載： 伝統的な単一マイクのノイズキャンセリングヘッドホンと違う、A10ワイヤレスヘッドフォンは、外部ノイズを効果的に低減する2つのマイクを内蔵したハイブリッドノイズキャン
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8068円
631 入札履歴
終了
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