『Sewline ソーライン 手芸・洋裁用ハサミセット SEW50052【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 35分に出品され03月16日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,065円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sewline ソーライン 手芸・洋裁用ハサミセット SEW50052



【商品説明】

・主な製造国 :日本

・本体サイズ :135mm・210mm

・高品質ステンレス仕様



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。