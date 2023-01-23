『StarTech.com ハイスピード HDMIアクティブケーブル(信号増幅回路内蔵) 20m 4K対応HDMI(オス)-HDMI(オス)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 06時 50分に出品され04月07日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com ハイスピード HDMIアクティブケーブル(信号増幅回路内蔵) 20m 4K対応HDMI(オス)-HDMI(オス)
【商品説明】
・アクティブ回路：バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト（電源不要）。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート
・ハイスピードHDMIケーブル：イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル（20m）。4Kビデオをサポート（3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz）。フルHD（1080p 120Hz）、ワイドアスペクト比、8chオーディオ（5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD）、3Dビデオ対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・用途：オフィス、自宅、会議室、教室な
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 32.70 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8064円
673 入札履歴
終了
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