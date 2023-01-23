『HAKUBA カメラバッグ プラスシェル アーバンライト 02 バックパック S 都会的デザインの超軽量カメラバックパック ブラック 2SP【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 26分に出品され03月31日 12時 26分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HAKUBA カメラバッグ プラスシェル アーバンライト 02 バックパック S 都会的デザインの超軽量カメラバックパック ブラック 2SP



【商品説明】

・カメラ収納部内寸法 : 約W230×H200×D120mm PC収納部参考収容寸法 : 約W230×H310×D10mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・上部気室に財布などカメラ以外の身の回り品と、背面にはA4書類やタブレットPCを収納可能。

・外寸法 : 約W280×H430×D160mm 重量 : 約550g 材質 : ポリエステル

・水や汚れに強くしなやかな特殊コーティング生地を採用した超軽量カメラバックパック。バッグを下ろさずに素早くカメラを取り出せるサイドアクセス構造。



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 45.40 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。