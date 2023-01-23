『GolfStyle ゴルフマット プロ仕様 ゴルフ スタンス マット ショット 練習用 人工芝 屋内 屋外 TPR 50×150cm 単品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 26分に出品され03月26日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GolfStyle ゴルフマット プロ仕様 ゴルフ スタンス マット ショット 練習用 人工芝 屋内 屋外 TPR 50×150cm 単品
【商品説明】
・カラー：グリーン
・サイズ：150×50×1.8cm(マット厚1.2cm人工芝0.6cm) 重量：1.8kg
・セット内容：ゴルフスタンスマット50×150cm単品
・素材／材質：ナイロン人工芝、TPR
・自宅なのに本番を同じ環境で練習出来る！ゴルフスタンス用マット！ショットマットを踏みたくない方にもオススメ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
118 入札履歴
終了
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