『GolfStyle ゴルフマット プロ仕様 ゴルフ スタンス マット ショット 練習用 人工芝 屋内 屋外 TPR 50×150cm 単品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 26分に出品され03月26日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GolfStyle ゴルフマット プロ仕様 ゴルフ スタンス マット ショット 練習用 人工芝 屋内 屋外 TPR 50×150cm 単品



【商品説明】

・カラー：グリーン

・サイズ：150×50×1.8cm(マット厚1.2cm人工芝0.6cm) 重量：1.8kg

・セット内容：ゴルフスタンスマット50×150cm単品

・素材／材質：ナイロン人工芝、TPR

・自宅なのに本番を同じ環境で練習出来る！ゴルフスタンス用マット！ショットマットを踏みたくない方にもオススメ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。